V Braziliji v enem dnevu umrlo več kot 4000 covidnih bolnikov

V času zaostrovanja pandemije je Brazilija prvič potrdila več kot 4000 smrti v povezavi z novim koronavirusom v enem dnevu. Kot je v torek sporočilo brazilsko zdravstveno ministrstvo, je v predhodnih 24 urah umrlo še 4195 covidnih bolnikov. Odlično pa, kar se tiče cepljenja proti covidu-19, kaže Združenim državam Amerike. Cepijo že po štiri milijone oseb dnevno, tudi cepiva je dovolj.

icon-expand V Braziliji je v enem dnevu umrlo več kot 4000 covidnih bolnikov. FOTO: AP

Prejšnje dni so bile številke bistveno nižje. Po poročanju brazilskih medijev naj bi šlo tudi za številne primere naknadno potrjenih smrti med velikonočnimi prazniki. Do sedaj so več kot 4000 mrtvih v enem dnevu potrdili le v ZDA. Brazilija je sicer ena od najbolj prizadetih držav v pandemiji covida-19, po novem letu pa je virus ušel izpod nadzora. V več delih države so zdravstveni sistemi pred kolapsom, zmanjkuje zdravil in medicinskih pripomočkov. Doslej so skupno potrdili več kot 13 milijonov okužb, umrlo je skoraj 337.000 covidnih bolnikov. Predsednik Jair Bolsonaro, ki je znan po zavračanju grožnje novega koronavirusa, je izrazil dvom tudi v učinkovitost cepiv. Pred kratkim pa je nekoliko omilil ton in po številnih kritikah svojega obvladovanja krize preoblikoval svojo ministrsko ekipo. Biden dostop do cepljenja za vse odrasle Američane napoveduje z 19. aprilom Ameriški predsednik Joe Biden pa je včeraj napovedal, da bo imel dostop do cepiva proti covidu-19 z 19. aprilom vsak Američan, starejši od 16 let. To je skoraj dva tedna prej, kot je napovedal prejšnji mesec. Odkar je Biden 20. januarja začel predsedniški mandat, so v ZDA cepili že 150 milijonov ljudi.

icon-expand Ameriški predsednik Joe Biden FOTO: AP

Predsednik ZDA je predhodno napovedoval, da bo vsak odrasel Američan do cepljenja upravičen s 1. majem, vendar pa so medtem začeli cepiti na dan že po štiri milijone ljudi, cepiva pa je dovolj. Biden je zato mejnik prestavil za dva tedna naprej.

Gre sicer za simbolično napoved, saj so številne zvezne države že začele cepiti vse starejše od 16 let. Mlajši od 16 let bodo morali na cepljenje še malce počakati, saj zanje še ni na voljo potrjenega cepiva, čeprav testiranja potekajo. "Virus se širi naprej, ker preveč ljudi vidi konec pandemije in misli, da smo že na cilju. A še vedno smo v tekmi na življenje in smrt proti temu virusu," je v izjavi za javnost dejal Biden in Američane znova pozval, naj upoštevajo epidemiološka priporočila. Pred prevzemom oblasti je Biden napovedoval, da bodo v prvih 100 dneh vladanja opravili 100 milijonov cepljenj. Ta cilj je že povišan na 200 milijonov, Biden pa je v Beli hiši dejal, da so v prvih 75 dneh njegove administracije opravili 150 milijonov cepljenj. Ameriški mediji sicer poročajo, da je bilo do ponedeljka izvedenih celo 165 milijonov cepljenj. Okoli 40 odstotkov Američanov je dobilo najmanj eno dozo. Biden, ki si je včeraj ogledal lokacijo za cepljenje v teološkem semenišču v Alexandriji v Virginiji blizu Washingtona, je omenil dejstvo, da so konec prejšnjega tedna na dan cepili že štiri milijone ljudi. "Vemo kaj moramo storiti. Moramo okrepiti pristop in vzpodbuditi celotno državo za vojno proti temu virusu. To tudi delamo. Zagotavljamo dovolj cepiva, mobiliziramo osebe, ki cepijo, odpiramo lokacije za cepljenja in sedaj cepimo več kot 20 milijonov ljudi na teden," je dejal predsednik ZDA.

Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes nekoliko zvišali, kar analitiki pripisujejo pričakovanjem okrevanja globalnega gospodarstva po pandemiji. Iz ZDA ni prišlo nič svežih novic, tamkajšnji indeks Dow Jones in preostali pomembnejši indeksi Wall Streeta so se v torek nekoliko znižali. Tudi cene nafte so se v današnjem azijskem elektronskem trgovanju zvišale. Trgovci z nafto spremljajo napredovanje cepljenja proti covidu-19 in pričakujejo, da bo vse večji precepljenosti sledilo gospodarsko okrevanje, s tem pa je povezano večje povpraševanje po surovi nafti.

V nadaljevanju je nato vse starejše Američane, ki tega še niso storili, pozval, naj se takoj cepijo. Zagotovil je, da je organizirana armada prostovoljcev za prevoze na cepljenje, vse prebivalce ZDA pa je pozval, naj vsakemu starejšemu pomagajo, da se cepi. Doslej so sicer cepili že tri četrtine Američanov, starejših od 65 let. Predstavnica za odnose z javnostmi Bele hiše Jen Psaki je pred Bidnovo napovedjo dejala, da Američanom poslej več ne bo treba preverjati, ali so v skupini, ki se lahko cepi, ampak lahko le poiščejo najbližjo lokacijo in opravijo cepljenje. V ZDA cepijo s cepivi Pfizerja, Moderne in Johnson&Johnsona. Psakijeva je na novinarski konferenci dejala tudi, da Bela hiša ne namerava uvesti nobenega tako imenovanega cepilnega potnega lista, lahko pa to počnejo zasebna podjetja in ustanove. Gre za potrdilo o cepljenju, ki bi omogočalo dostop do raznih storitev brez testiranj ali drugih ovir. S koronavirusom se je v ZDA do torka popoldne po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa okužilo 30,8 milijona ljudi, s covidom-19 jih je umrlo več kot 556.000.