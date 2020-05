V Braziliji v enem dnevu zabeležili več kot 33.000 novih okužb

Brazilija, ki velja za žarišče covida-19 v Južni Ameriki, je tako po številu umrlih za covidom-19 prehitela Francijo ter se uvrstila za ZDA, Veliko Britanijo in Italijo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po številu okuženih pa je Brazilija, kjer je pandemija dobila zagon v zadnjih tednih, na drugem mestu za ZDA. V Braziliji se je z novim koronavirusom doslej okužilo več kot 498.000 ljudi, v ZDA pa malo manj kot 1,8 milijona.

Največ okuženih in smrtnih žrtev beležijo v brazilskih zveznih državah Sao Paulo in Rio de Janeiro. Glede na število prebivalcev pa so najhuje prizadete zvezne države na severu in severovzhodu države, kjer so bolnišnice že na robu zmogljivosti.