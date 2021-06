V Braziliji več kot pol milijona mrtvih, v Indiji število okužb pada

V Braziliji je število smrtnih žrtev zaradi covida-19 preseglo pol milijona, s čimer je ta južnoameriška država, ki se sooča s tretjim valom pandemije, postala druga država za ZDA, ki je presegla ta črni mejnik. V Indiji so medtem zabeležili najnižje dnevno število novih okužb v zadnjih skoraj treh mesecih. V državi se sicer še naprej spopadajo z drugim valom epidemije.

"500.000 življenj, izgubljenih zaradi pandemije, ki je prizadela našo Brazilijo in svet," je tvitnil brazilski minister za zdravje Marcelo Queiroga. Strokovnjaki opozarjajo, da bi se razmere v Braziliji zaradi počasnega napredka pri cepljenju in začetka zime lahko še poslabšale. Po podatkih brazilskega ministrstva za zdravje je zaradi covida-19 doslej umrlo 500.800 ljudi, vključno z 2301 osebo v minulih 24 urah. Po mnenju strokovnjakov gre sicer za številko, ki podcenjuje dejansko število mrtvih zaradi zdravstvene krize.

icon-expand Smrtne žrtve v Braziliji FOTO: Shutterstock

Ta teden je povprečno število dnevnih smrti v Braziliji prvič po 10. maju preseglo 2000. Tretji val prihaja, krivulja primerov in smrti se že spreminja, je povedala brazilska epidemiologinja Ethel Maciel. Dejala je še, da bi brazilski program cepljenja lahko kaj spremenil, vendar je počasen, in ni nobenih znamenj glede omejitvenih ukrepov, ravno nasprotno. V večjih mestih se po njenih besedah zdi, da se življenje skoraj normalizira, saj so bari in trgovine odprti, številni ljudje na ulicah pa ne nosijo zaščitnih mask. Osrednji brazilski raziskovalni center Fiocruz razmere označuje kot kritične. V Braziliji je popolnoma cepljenih le 15 odstotkov odraslih, navaja britanska mreža BBC. Brazilski kongres preiskuje vladno ukrepanje glede pandemije. Predsednika Jairja Bolsonara so ostro kritizirali, ker ni izvedel usklajenega nacionalnega odziva na pandemijo, pa tudi zaradi njegovega dvoma v cepiva ter ukrepov zapiranja države in zahteve glede nošenja mask, ki jih je hotel omiliti.

icon-expand Ženska, ki v spomin na 500.000 covidnih smrtnih žrtev v pesek na plaži Copacabana v Riu de Janeiru v Braziliji polaga vrtnico. FOTO: AP

V Braziliji se je v soboto na ulice podalo na tisoče ljudi, ki so protestirali proti politiki predsednika Bolsonara za zajezitev epidemije covida-19. V glavnem mestu Brasilia ter 14 prestolnicah brazilskih provinc so protestniki poleg Bolsonarovega odstopa zahtevali pospešitev cepljenja in gospodarsko pomoč za tiste, ki jih je prizadela epidemija. Kritike demonstrantov v soboto niso bile samo v znamenju koronske krize. Protestniki so zahtevali tudi učinkovitejši boj proti lakoti v državi ter spoštovanje pravic staroselcev. V Indiji najmanj dnevnih okužb z novim koronavirusom v zadnjih treh mesecih V Indiji so v minulih 24 urah zabeležili 58.419 primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je najnižje dnevno število novih okužb v zadnjih skoraj treh mesecih. Zabeležili so tudi 1576 smrtnih primerov zaradi covida-19. V državi se sicer še naprej spopadajo z drugim valom epidemije. Gre za najnižje dnevno število okužb od 24. marca, ko so v Indiji zabeležili 53.476 primerov, kažejo podatki ameriške univerze Johnsa Hopkinsa. Dnevne številke nakazujejo na močno upočasnitev od vrhunca drugega vala v začetku maja, ko so v državi vsak dan zabeležili več kot 400.000 primerov.

icon-expand Koronavirus v Indiji FOTO: AP

V Indiji so po podatkih ministrstva za zdravje od začetka pandemije zabeležili skupno 29,9 milijona primerov okužbe z novim koronavirusom. To predstavlja drugo najvišje število okužb za ZDA. Zaradi covida-19 je umrlo 386.713 ljudi. Strokovnjaki sicer menijo, da so dejanske številke glede okužb in smrti mnogo višje od uradnih. Številne indijske zvezne države so sredi drugega vala epidemije že začele rahljati omejitvene ukrepe. Sodišča in zvezna vlada so zato regionalne oblasti pozvali, naj zagotovijo spoštovanje fizične razdalje in ustrezno ravnanje ljudi, ki množično derejo na tržnice in v nakupovalna središča. Tudi glavni vladni svetovalec Randeep Guleria je opozoril, da bi lahko Indijo v šestih do osmih tednih prizadel tretji val epidemije, če bodo ljudje opustili opreznost. Največji izziv Indije ostaja cepljenje njenega številnega prebivalstva, je še dejal. Doslej so proti covidu-19 cepili zgolj 3,8 odstotka od več kot 1,3 milijarde ljudi.