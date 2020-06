V Braziliji več kot pol milijona okuženih, Trump pošilja hidroksiklorokin in ventilatorje

ZDA: "Zaradi protestov proti policiji bi lahko naraslo število okužb"

Nekdanji komisar Uprave za hrano in zdravila ZDA (FDA) Acott Gottlieb je v nedeljo za televizijo CBS izrazil skrb, da bi lahko protesti proti policijskemu nasilju v ZDA povečali število primerov novega koronavirusa. Do nedelje zvečer so v ZDA potrdili 1,788 milijona okužb s koronavirusom in 104.356 mrtvih zaradi covida-19.

Se pa izboljšujejo razmere v zvezni državi New York, ki jo je pandemija najhuje prizadela. Tamkajšnji guverner Andrew Cuomo je v nedeljo sporočil, da je v soboto za covidom-19 umrlo le 56 ljudi, kar je najmanj od 23. marca. V New Yorku se zaradi covida-19 zdravi še 3436 ljudi, število novih hospitalizacij je v soboto padlo na 191. Testirali so doslej nekaj več kot dva milijona ljudi. V New Yorku je bilo do nedelje zvečer 370.770 okuženih in 29.784 mrtvih. Danes lahko začnejo delati tudi zobozdravniki po vsej državi.

Cuomo je protestnikom proti policijskemu nasilju priporočil, naj ne pozabijo na koronavirus, naj nosijo zaščitne maske in uporabljajo sredstva za dezinfekcijo ter se družijo v manjših skupinah. Udeležbe na protestih ni odsvetoval, je pa pozval, naj se vsa energija usmeri na pozitivne spremembe v družbi.

Za New Yorkom je v pandemiji najbolj prizadeta država New Jersey, kjer so do nedelje zvečer po podatkih univerze Johns Hopkins potrdili 160.500 okužb in 11.698 smrtnih žrtev. Sledijo Illinois s 120.260 okuženimi in 5390 mrtvimi, Kalifornija s 112.000 okuženimi in 4171 mrtvimi, Massachusetts z 97.000 okuženimi in 6848 mrtvimi in Pensilvanija s 75.700 okuženimi in 5537 mrtvimi.

Statistika se lahko poslabša zaradi protestov, ker vsi udeleženci ne upoštevajo navodil o uporabi mask in varnostni razdalji. Gottlieb meni, da lahko protesti pospešijo okužbe, ne le v Minneapolisu, kjer so izbruhnili, ampak tudi drugje. V Minnesoti je število okužb naraslo na 24.850, število smrtnih primerov pa na 1050.