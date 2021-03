V Braziliji rast okužb, Bolsonaro nasprotuje ukrepom: 'Želimo si svobode'

Medtem ko je Brazilija zabeležila najvišje dnevno število okužb, teh je bilo 90.303, je brazilski skrajno desni predsednik Jair Bolsonaro v sredo dejal, da je vesel, da so se nekateri prebivalci uprli in se zbrali na ulicah zaradi nasprotovanja ukrepu vzdrževanja varnostne razdalje za omejitev širjenja novega koronavirusa.

Nedavne javnomnenjske raziskave so pokazale, da velika večina Brazilcev ne odobrava Bolsonarovega upravljanja koronavirusne krize, napovedali pa so, da se mu na naslednjih predsedniških volitvah leta 2022 obeta težak boj za ponovno izvolitev.

V preteklih dneh pa je Bolsonaro od začetka pandemije imenoval že četrtega zdravstvenega ministra. Prejšnjega je z mesta odstavil po tem, ko so po vsem svetu kritizirali hitro širjenje novega koronavirusa v Braziliji. Medtem pa je Bolsonaro tudi sam zanikal obstoj nevarnosti virusa. Brazilija ima 11.693.838 potrjenih primerov koronavirusa. V sredo so zabeležili 2648 smrtnih žrtev, kar je drugo največje dnevno število smrtnih primerov. V Braziliji se je tako skupno število smrti povzpelo na 284.775 primerov.

Najvišje dnevno število okužb so zabeležili le dan potem, ko so v enem dnevu zabeležili največ smrtnih primerov zaradi covida-19, več kot 2800 primerov.

V Braziliji so v zadnjih 24 urah zabeležili 90.303 novih okužb.

Reuters poroča, da je zahodna zvezna država s prestolnico Mumbaj v zadnjih 24 urah poročala o 23.279 novih primerih. V zadnjem dnevu so v državi zabeležili 35.871 novih primerov. Oblasti poročajo, da je hitro širjenje okužb v glavnih industrijskih območjih povečalo tveganje, da bodo motene proizvodnje podjetij.

Porast okužb beležijo tudi v Indiji, kjer so se primeri novih okužb v zadnjih treh mesecih, ko je državo prizadel drugi val epidemije, bistveno povečali. Dve tretjini od vseh dnevnih okužb v zadnjih 24 urah so zabeležili v najbogatejši zvezni državi Maharaštra.

Indija je od začetka pandemije zabeležila skupno 11,47 milijonov primerov, kar je največ po ZDA in Braziliji. Po podatkih ministrstva za zdravje, objavljenih v četrtek, se je število smrtnih primerov povečalo za 172. Skupno znaša 159.216. Prvi val je v državi vrhunec dosegel septembra s skoraj 100.000 dnevnimi primeri, najbolj pa so okužbe upadle v začetku prejšnjega meseca, ko so v enem dnevu zabeležili 9000 novih okužb.

Okužbe v Maharaštri so narasle potem, ko se je v februarju odprla večina gospodarskih dejavnosti. Znova so začeli obratovati tudi vlaki v Mumbaju, ki dnevno prevažajo milijone ljudi.

Država s 112 milijoni prebivalcev pa je v nekaterih zveznih državah ponovno uvedla ukrepe za omejevanje širjenja novega koronavirusa, s katerimi je zaustavila javno življenje, zaprla kinodvorane, hotele in restavracije.