V Braziliji že več kot 100.000 smrti, Trump podpisal izvršni ukaz

Na novinarski konferenci v svojem klubu za golf v New Jerseyju je Donald Trump dejal, da bo s podpisom ukaza rešil ameriške službe in pomagal ameriškim delavcev. Njegova odločitev, da z izvršnim ukazom zaobide kongres, bo pomenila, da se bo pomoč hitreje razporedila, je dodal.

Vlada predsednika Jaira Bolsonara se sooča s kritikami zaradi slabega upravljanja s krizo. Bolsonaro, ki je prestal okužbo s koronavirusom, sicer označuje covid-19 za manjšo gripo, guvernerjem zveznih dežel, ki so uvedli ukrepe, pa je očital, da so diktatorji.

ZDA so najhuje prizadeta država v pandemiji covida-19 po številu mrtvih in okuženih, spopadajo pa se še z rekordno brezposelnostjo in splošno upočasnitvijo gospodarstva. Številni Američani so bili tako odvisni od pomoči države, ki jo je pred tem potrdil kongres in se je večinsko iztekla konec julija.

Trump je podpis ukaza še izkoristil za napad na demokratsko vodjo predstavniškega doma Nancy Pelosi, ki jo je označil za noro. Svojega demokratskega tekmeca na predsedniških volitvah Joeja Bidna pa je označil za skrajnega levičarja ter dodal, da želijo demokrati ukrasti volitve.

Podpis izvršnega ukaza mnogi vidijo predvsem kot prikaz moči pred volitvami, na katerih mu ankete ne napovedujejo zmage. Biden je podpis ukaza označil za polovičarski ukrep, s katerim da se želi Trump ogniti odgovornosti v koronavirusni krizi.

V okviru izvršnih ukazov je Trump omogočil dodatnih 340 evrov (400 dolarjev) pomoči tedensko za brezposelne ter nekaj zaščite pred deložacijami in odplačilu študentskih posojil. V okviru četrtega ukaza pa je zamrznil davek na osebne prihodke.

Pomoč v višini 340 evrov je sicer varljiva, saj mora od tega 85 evrov (100 dolarjev) plačati posamezna zvezna država, ki pa se lahko svobodno odloči glede tega. Pelosijeva je bila do ukazov kritična, saj da Trump še vedno ne razume nujnosti in resnosti zdravstvene in gospodarske krize, ki preti družinam. "Ti ukazi pomenijo le malo pomoči za družine," je opozorila.

Pogajalci demokratov, republikancev in Bele hiše so prejšnji teden skušali oblikovati dogovor o podaljšanju pomoči, vendar jim ni uspelo najti skupne poti. Demokrati so zahtevali nov paket v višini 2545 milijard, republikanci pa so ponujali 848 milijonov evrov vredno pomoč.