V Britaniji največ novih okužb od konca januarja, strm porast tudi na Portugalskem

V Veliki Britaniji zadnji mesec opažajo porast števila okužb z novim koronavirusom, število smrti pa je še naprej nizko. Iz podatkov je razvidno, da je umrlo še 14 covidnih bolnikov.

Strokovnjaki ocenjujejo, da je manjše število smrti povezano s pospešeno kampanjo cepljenja. Do zdaj so namreč proti covidu-19 s prvim odmerkom cepili 84,9 odstotka odraslih, v celoti pa je zaščitenih 62,4 odstotka ljudi.

Porast okužb na Portugalskem pripisujejo različici delta

Medtem pa število okužb narašča tudi na Portugalskem, kjer so v zadnjem dnevu potrdili še 2362 novih okužb. To je največ od sredine februarja. Več kot polovico novih okužb so potrdili na območju Lizbone. V porastu je tudi število hospitalizacij covidnih bolnikov.