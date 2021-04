V Bruslju dosegli dogovor o tehničnih smernicah za digitalno zeleno potrdilo

Smernice opisujejo tudi portal EU, na katerega se bodo povezale države članice in bo omogočal izmenjavo ključev za elektronsko podpisovanje. Tako bo mogoče preveriti verodostojnost digitalnih zelenih certifikatov po vsej Uniji, pri tem pa prehod osebnih podatkov imetnikov potrdil prek portala ne bo potreben, so danes sporočili v Bruslju.

Dogovorjena tehnična specifikacija med drugim zajema strukturo podatkov in mehanizme kodiranja, vključno s kodo QR, ki bodo zagotovili, da bo mogoče vse certifikate, digitalne ali na papirju, brati in preverjati po vsej EU.

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton je ob tem dejal, da gre za mejnik pri vzpostavitvi digitalnega zelenega potrdila na ravni EU. Kot pomemben korak sta dogovor označila evropska komisarka za zdravje in varnost hrane Stela Kiriakides ter evropski komisar za pravosodje Didier Reynders.

"Te smernice, ki so jih soglasno sprejeli nacionalni strokovnjaki, kažejo zavezanost in pripravljenost držav članic. Zagotovile bodo specifikacije, potrebne za hitro izvajanje. Evropska komisija bo pripravljena do 1. junija. Pripravljena bo tudi na povezovanje držav članic, tako da lahko zagotovimo, da bo sistem vzpostavljen do poletne sezone. Pripravljeni smo podpreti države članice pri njihovih prizadevanjih, da čim prej uvedejo potrebno tehnično infrastrukturo," je še dejal Breton.

"S cepljenji, ki pospešeno potekajo po celotni EU, sodelujemo z državami članicami, saj smo se zavezali, da bomo to infrastrukturo vzpostavili v ambicioznem časovnem okviru. Je ključnega pomena za pomoč državam članicam v boju proti pandemiji, hkrati pa državljanom omogoča usklajeno in varno uresničevanje pravice do prostega gibanja," je dejala evropska komisarka.

"Prejšnji teden smo pozdravili sprejetje pogajalskega mandata s strani Sveta, zdaj se veselimo glasovanja prihodnji teden na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. Smo na poti k našemu cilju, da imamo certifikat do junija ter Evropejcem letos poleti omogočimo varno potovanje," pa je dejal Reynders.