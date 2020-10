V Bruslju bo druženje omejeno na tri ljudi, v Berlinu uvajajo policijsko uro

Za zaostrovanje ukrepov so se belgijske oblasti odločile, potem ko so v državi od 20. septembra potrdili več kot 30.000 novih okužb z novim koronavirusom, v prvem tednu oktobra pa so zaradi covid-19 hospitalizirali 500 ljudi.

Ne le v Sloveniji, novo zaostrovanje ukrepov napovedujejo tudi v drugih evropskih državah. Belgijci se bodo od petka lahko brez maske družili le še s tremi ljudmi v svojem "mehurčku" , doslej so se lahko s petimi. Obvezno zaprtje barov ob 23. uri, ki je doslej veljalo v Bruslju, pa so belgijske oblasti razširile na vso državo.

Tudi v nemški prestolnici so se v torek odločili za zaostrovanje ukrepov, da bi zajezili naraščanje števila okužb. Nove omejitve naj bi veljale od sobote do 30. oktobra. Restavracije, bari, trgovine in drugi lokali bodo morali biti zaprti med 23. in 6. uro. Izjema so bencinske črpalke, ki pa v tem času ne bodo smele prodajati alkoholnih pijač.

V času policijske ure bo druženje v Berlinu omejeno na pet ljudi iz različnih gospodinjstev. V tem času bo tudi prepovedano zbiranje v parkih. Ko ne bo veljala policijska ura, bo v zaprtih prostorih dovoljeno zbiranje do deset ljudi, na prostem pa do 50. Doslej so bila dovoljena zbiranja do 25 ljudi v zaprtih prostorih.

Oblasti v Frankfurtu pa so v torek sporočile, da se bodo morale restavracije zapreti ob 22. uri. Poleg tega so prepovedale uživanje alkohola na javnih mestih ter uvedlo obvezno uporabo zaščitnih mask v trgovskih centrih.

V Nemčiji ukrepe zaostrujejo po območjih in ne več po vsej državi

V Nemčiji so v zadnjem dnevu sicer zaznali 2.828 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ po aprilu, ko je pandemija covid-19 v državi dosegla vrhunec, je danes sporočil nemški Inštitut Roberta Kocha. V zadnjih 24 urah je za covid-19 umrlo 16 ljudi.

Na vrhuncu pandemije konec marca in aprila so v Nemčiji beležili po več kot 6.000 novih okužb dnevno. S strogimi ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa jim je uspelo število novih okužb močno zmanjšati, po rahljanju omejitev pa je znova začelo naraščati julija. V zadnjih tednih so že večkrat potrdili rekordno število okužb po aprilu, nazadnje v petek, ko so zabeležili 2.673 na novo okuženih. Skupno so po podatkih nemškega inštituta za javno zdravje doslej potrdili 306.086 primerov okužbe z novim koronavirusom.

V zadnjih 24 urah je v Nemčiji za covid-19 umrlo 16 ljudi, skupno pa 9.562. V Nemčiji narašča tudi število bolnikov s covid-19 na oddelkih za intenzivno nego v bolnišnicah. Po podatkih inštituta jih je danes 449. Pred tednom dni je bilo na intenzivni negi 352 bolnikov, pred dvema tednoma pa 278.

Zaradi naraščanja števila okužb znova postopoma zaostrujejo ukrepe, a v nasprotju s pomladjo po posameznih deželah oziroma območjih in ne več po vsej državi.

Največje število novookuženih v enem dnevu na Češkem, v Bolgariji in Ukrajini

Iz Češke, Bolgarije in Ukrajine poročajo o največ na novo odkritih primerih okužbe s koronavirusom v enem dnevu od začetka epidemije.

Češka je potrdila kar 4.457 novih primerov. "To je prvič, da smo presegli številko 4.000," je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje. Skupno so na Češkem odkrili 90.022 okužb s koronavirusom in 794 smrti bolnikov s covid-19.

V Bolgariji so odkrili 436 novih primerov okužbe. Tudi tam je napovedano zaostrovanje ukrepov. Do zdaj je bilo obvezno le nošenje mask v zaprtih javnih prostorih.

V Ukrajini pa so v torek odkrili 4.753 novih primerov okužbe. V tej državi je za covid-19 skupno zbolelo že skoraj 240.000 ljudi, 4.597 jih je umrlo (od tega 77 v zadnjih 24 urah).

V Braziliji v enem dnevu zabeležili skoraj 42.000 novih primerov okužbe

V Braziliji so v torek potrdili skoraj 42.000 novih primerov okužbe s koronavirusom, kar je največ v enem dnevu po 11. septembru, je sporočilo brazilsko ministrstvo za zdravje. Umrlo je še 819 bolnikov s covid-19, skupaj do zdaj 147.494.

Po uradnih podatkih so v Brazilijo od začetka epidemije potrdili 4.969.141 okužb z novim koronavirusom, zaradi bolezni covid-19 pa je v tej državi umrlo 147.494 ljudi. V zadnjem dnevu so potrdili 41.906 novih okužb.

Razmere zaradi hitrega naraščanja okužb so še posebej zaostrene v težko dostopnih delih velike države, med drugim v Amazoniji, kjer zdravniška pomoč pogosto ni na voljo.

Brazilija je po številu umrlih za covid-19 na drugem mestu na svetu, takoj za ZDA. Po številu okužb s koronavirusom pa je tretja najbolj prizadeta država na svetu, takoj za ZDA in Indijo.