Odprava izrednih razmer na Madžarskem: 'To je le optična iluzija'

Parlament, v katerem ima večino vladajoča stranka Fidesz, je odpravo izrednih razmer potrdil s 192 glasovi za, nihče ni glasoval proti.

So pa poslanci danes potrdili tudi zakon, ki bo po mnenju kritikov vladi omogočil, da brez soglasja parlamenta v primeru grožnje epidemije razglasi stanje zdravstvene krize in tudi v prihodnje vlada z dekreti, po možnosti prav tako za nedoločen čas. Nova zakonodaja tudi ohranja krizni štab, ki bo vodil priprave na morebitni drugi val epidemije covida-19. V prvem glasovanju ta zakon ni dobil zadostne dvotretjinske podpore, saj se je opozicija vzdržala. V drugem glasovanju, ko je za potrditev zadostovala navadna večina, je bil zakon sprejet s 135 glasovi za, 54 proti in tremi vzdržanimi.

Več nevladnih organizacij, kritičnih do vlade v Budimpešti, je v skupnem sporočilu za javnost opozorilo, da je odprava izrednih razmer le "optična iluzija", saj bo vlada Viktorja Orbana obdržala razširjene pristojnosti.