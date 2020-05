'V času korona krize potrebujemo zelen in pravičen odziv'

Slovenski vladi je pismo zaskrbljenosti danes poslala tudi evropska mreža okoljskih nevladnih organizacij Green10. Pozvali so jo, naj zaščiti okoljske standarde in demokratične procese.

"Ukrepi, ki so že sprejeti v protikoronski zakonodaji in naj bi se sedaj podaljšali do konca leta 2021, so po naši oceni v nasprotju z evropskimi okoljskimi standardi," so zapisali. Prav tako jih je vlada sprejela brez javnega posvetovanja in brez rednih zakonodajnih postopkov. Vnašanje takih sprememb v zakon o ohranjanju narave, zakon o varovanju okolja, gradbeni zakon in zakon o umeščanju objektov v prostor, kot je bilo napovedano, bi predstavljalo "zaskrbljujoč razvoj znotraj EU".

"Sprejete in predlagane zakonodajne spremembe predstavljajo resno grožnjo demokratičnim zakonodajnim postopkom, učinkovitemu podnebnemu ukrepanju in zaščiti biotske raznovrstnosti,"so zapisali evropski okoljevarstveniki. Izpostavili so evropske direktive in Aarhuško konvencijo, ki pozivajo k izboljšanju dostopa do postopkov sprejemanja odločitev na področju okolja in do sodnega varstva.

"Poskusi slovenske vlade omejiti vlogo nevladnih organizacij v teh zadevah nedopustno omejujejo in motijo že pridobljene pravice, zmanjšujejo pravno varnost na področju okoljske zaščite in ohranjanja narave ter bodo zato dosegli nasprotno,"so dodali.

Slovensko vlado, ki bo leta 2021 predsedovala Svetu EU, so pozvali, naj spoštuje evropske okoljske standarde in demokratične procese, kot jih določajo evropska zakonodaja in Aarhuška konvencija. V času koronske krize potrebujemo "zelen in pravičen" gospodarski odziv, so še poudarili.