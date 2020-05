V času koronavirusa nizozemski restavraciji na pomoč priskočila robotska natakarja

Ko jeShaosong Hu lansko jesen na Kitajskem videl robotske natakarje, ki so v restavraciji stregli hrano, je točno vedel, da si to želi tudi v svoji restavraciji v nizozemskem obmorskem mestu Renesse. A ni točno vedel, kdaj bi jih uporabil.

Pandemija koronavirusa pa je njegovo idejo spremenila v morebitno prihodnost, ko pretirani človeški stiki niso zaželjeni zaradi možnosti širjenja virusa. "Prišli so ravno ob pravem času," je dejala lastnikova hčerka Leah, ki je prav tako zaposlena v družinski restavraciji, imenovani Royal Palace.

Zdaj dva njihova robota drsita po tleh jedilnice, kjer bodo, ko se bo restavracija ponovno odprla, stregli s kitajskimi in indonezijskimi specialitetami. Med delovne obveznosti vsakega robota spadajo pozdrav strankam, postrežbo pijač in jedi in pospravljanje umazanih kozarcev in krožnikov. Goste bosta robota ob prihodu pozdravila z besedami: "Pozdravljeni in dobrodošli." Ni še jasno, ali jima bodo morali gostje nameniti tudi napitnino.

Robota bosta tudi ves čas upoštevala pravila družbenega distanciranja in zagotavljala 1,5 metra razdalje med njima in strakami. A nekateri nad idejo restavracije niso preveč navdušeni. "Prejela sem že negativne odziv, češ da je ta način postrežbe zelo neoseben." A vse se lahko spremeni že v ponedeljek, ko se restavracije na Nizozemskem ponovno odpirajo.

Restavracija si je tudi domislila ideje, da s pomočjo Instagrama robotama dodeli primerni imeni. "Nimamo še favorita, a predloga za imeni Ro in Bot nista v ožjem izboru. Želimo jima dati normalno ime," je za AP povedala Leah.

Nizozemske restavracije je pandemija koronavirusa močno prizadela, zaprte pa so bile več kot dva meseca. V ponedeljek tako znova odpirajo svoja vrata, a za največ 30 strank. To bo zahtevalo več prilagoditev, tudi v Royal Palace.

Lastnik restavracije medtem noče slišati pripomb o robotih, ki mladim ljudem kradejo službe. Kot pravi, je že tako težko v ruralni regiji Zeeland najti primeren kader, saj v bližini ni večjega mesta. "Pomagajo nam pri delu, ki ga opravljamo. Pogosto smo zasedeni s čiščenjem miz, robota pa nam nudita dodatno pomoč. Ne izginjamo, še vedno smo tukaj. Še vedno bomo potrebovali ljudi v tej panogi," dodaja Leah. Prilagajanje robotom, tudi svojim, pa medtem ostaja velik izziv.