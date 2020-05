V času zaprtja zaradi pandemije ves inventar v trgovini splesnel

Pandemija novega koronavirusa je praktično čez noč ustavila številne posle in zaprla neživilske trgovine in druge dejavnosti po vsem svetu. Ljudje so ostali doma, mnogi podjetniki pa so se znašli v hudih težavah, saj so ostali brez prihodkov, kljub temu pa so morali še naprej plačevati delavce, najemnine in druge stroške, povezane s poslom. Kot da to ni dovolj, pa je lastnika trgovine z usnjenimi izdelki v Maleziji po skoraj dveh mesecih, ko so lahko znova odprli nakupovalne centre, pričakal še en šok. Skoraj celoten inventar trgovine je bil praktično uničen, saj ga je prekrila plesen.

Čevlji, torbice, denarnice, pasovi, celo pohištvo in tla v prodajalni – vse je splesnelo.