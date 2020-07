V nedeljo pet novih okužb, na intenzivni negi en bolnik manj

Pristojni so v nedeljo opravili 335 testiranj na novi koronavirus in odkrili pet novih okužb. Eno osebo so odpustili iz bolnišnice, kjer ostaja tako še 20 bolnikov s covid-19. Na intenzivnem oddelku se zdravi en bolnik manj, torej trije. Po podatkih covid-19 sledilnika so dve novi okužbi potrdili v Logatcu, po eno pa v Ljubljani, Brezovici in v Žireh. Aktivno okuženih v državi je 238.

Še eno okužbo s koronavirusom so medtem potrdili v enoti Center celjskega vrtca Tončke Čečeve. Okužena je ena od strokovnih delavk, kateri je bila odrejena karantena. V samoizolaciji bo tudi 21 otrok, ki so bili z njo v stiku. Kot je povedala ravnateljica vrtca Irena Hren, je enoto obiskovalo še 13 otrok, ki niso bili v neposrednem stiku z okuženimi delavkami, njihove starše pa so prosili, da jih obdržijo doma do ponovnega odprtja enote Center.

Po posvetovanju z epidemiologom so se namreč v vrtcu odločili, da enoto Center zaprejo za en teden. Presodili so, da je v obstoječih razmerah to najboljša rešitev za preprečitev nadaljnjega širjenja okužbe. "V tem času bomo izvedli temeljito razkuževanje vse prostorov. Po ponovnem odprtju enote bodo v oddelku delale strokovne delavke, ki se vračajo z dopusta in niso bile v nikakršnem stiku z delavkami, pri katerih je bila potrjena okužba," je pojasnila Hrenova.

V enoti Center so med poletjem zagotavljali vzgojno-izobraževalno delo tudi za otroke iz enote Aljažev hrib. Ti otroci so se nahajali v ločenih prostorih in niso prihajali v stik z otroki ter zaposlenimi iz enote Center, zato jih bodo premestili v enoto Aljažev hrib in bodo lahko še naprej obiskovali vrtec.