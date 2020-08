V celjski vrtec sta se iz karantene vrnila le dva otroka

Po mnenju Irene Hren se je v vrtec vrnilo tako majhno število otrok, ker so njihovi starši na letnem dopustu. Enoto Center, ki so jo 27. julija zaprli zaradi okužb z novim koronavirusom, so sicer v ponedeljek znova odprli. Takrat se je vanjo vrnilo tudi 11 otrok, ki niso bili v neposrednem stiku z okuženimi strokovnimi delavkami, njihove starše pa so prosili, da jih obdržijo doma do ponovnega odprtja enote.

V enoti Center so med poletjem zagotavljali vzgojno-izobraževalno delo tudi za otroke iz enote Aljažev hrib. Ti otroci so se nahajali v ločenih prostorih in niso prihajali v stik z otroki ter zaposlenimi iz enote Center.

Medtem pa v Vrtcu Rogaška Slatina novih okužb nimajo, kar pomeni, da imajo v karanteni od prejšnjega tedna 41 otrok in šest strokovnih delavcev. V četrtek pa se bo karantena iztekla županu Rogatca Martinu Mikoliču, ki je bil v stiku z okuženo osebo.

V Hrastniku tri nove okužbe, umrla oskrbovanka

V Domu starejših Hrastnik so v ponedeljek zaradi morebitne okužbe z novim koronavirusom odvzeli 111 brisov med oskrbovanci in zaposlenimi. Odvzeti brisi so pokazali okužbo pri treh oskrbovancih doma, vsi odvzeti brisi zaposlenih pa so bili negativni. Umrla pa je še ena oskrbovanka doma, so danes sporočili s hrastniške občine.

"Današnji rezultati včerajšnjih testiranj so tako optimistični in spodbudni," so sporočili. So pa bili zaradi sprememb v zdravstvenem stanju hospitalizirani trije okuženi oskrbovanci, saj so zdravniki ocenili, da potrebujejo bolnišnično oskrbo. Ena oseba je bila odpeljana v ljubljanski klinični center, dve pa v mariborskega. Skupno so tako v bolnišnični oskrbi trenutno 4 okuženi oskrbovanci doma.