V Celju cepljenje brez naročanja, na voljo Janssen, Pfizer in Moderna

Cepilni center Celje vse zainteresirane za cepljenje proti covidu-19 znova vabi, da se danes, v sredo in četrtek zglasijo v Hali Golovec – hala L in se cepijo s prvim odmerkom. Tako kot prejšnji teden tudi ta teden predhodna prijava ni potrebna.

Kot poudarjajo, je cepilno mesto namenjeno osebam, ki imajo izbranega zdravnika v ZD Celje, nahaja pa se v Dvorani Golovec – hala L. Posamezniki, ki so se naročili na cepljenje, prejmejo SMS-povabilo, v katerem sta navedena ime cepiva in predviden termin cepljenja.

Kot so zapisali, je odločitev za cepljenje stvar vsakega posameznika. "A če želimo zaustaviti epidemijo, zbolevanje in umiranje zaradi covida-19, je prav, da to odločitev skrbno pretehtamo in se odločimo za cepljenje. Cepljenje proti covidu-19 pacientom svetujemo, saj na ta način zaščitijo sebe, svojce, sodelavce in prijatelje," še sporočajo.