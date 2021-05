V Celju cepljenje proti covidu-19 tudi brez predhodne prijave

Kot so zapisali, je odločitev za cepljenje stvar vsakega posameznika."A če želimo zaustaviti epidemijo, zbolevanje in umiranje zaradi covida-19, je prav, da to odločitev skrbno pretehtamo in se odločimo za cepljenje. Cepljenje proti covidu-19 pacientom svetujemo, saj na ta način zaščitijo sebe, svojce, sodelavce in prijatelje,"so dodali v sporočilu za javnost.