V Celju se za 94 evrov že lahko testirate na koronavirus

Posamezniki, naročeni na samoplačniški odvzem brisa, morajo pred prihodom na odvzem brisa opraviti plačilo storitve. S potrdilom o plačilu samoplačniške storitve ob naročenem terminu pridejo pred modri zabojnik za testiranje številka 2, ki je postavljen pred Urgentnim centrom Celje, kjer bodo opravili odvzem brisa. Brez potrdila o plačilu storitve ne bodo opravili.

V primeru, da bolnik pred prihodom ne bo opravil plačila storitve, bo storitev lahko plačal na blagajni v glavni avli poliklinike v času delovanja blagajne, in sicer od ponedeljka do petka med 7. in 11. uro in med 11.30 in 15. uro, vendar pa bo moral pred vstopom v bolnišnico izpolniti vprašalnik in opraviti epidemiološko triažo. Vse zato pozivajo, naj plačilo izvedejo pred prihodom na odvzem in na drugih, za opravljanje teh storitev, primernejših mestih, so pojasnili v bolnišnici.