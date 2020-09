V čem je skrivnost uspeha ’švedskega modela’ v borbi proti covidu?

Pomlad 2020. Koronavirus je na pohodu, evropske države se – druga za drugo – zapirajo. Šolske klopi so prazne, javni promet obstane, lokali in restavracije samevajo. Od Londona in Pariza do Ljubljane in Beograda. Le Švedska ubere povsem svojo pot. Ko smo iz vseh evropskih prestolnic spremljali bolj ali manj enake prizore – prazne mestne trge in ulice –, je bila slika iz Stockholma drugačna. Ob pogledu na fotografije, kako se ljudje v parkih nastavljajo toplemu pomladnemu soncu ali kako srkajo kavo v lokalu, se je zdelo, da življenje tam teče povsem običajno, celo brezskrbno.

Nič čudnega torej, da so se evropske države ves čas ozirale na ’uporniški’ sever in se potiho spraševale, kaj bo prinesla ta njihova strategija. Švedi so vsekakor plačali ceno – do danes so zabeležili 5.837 smrti bolnikov s covidom-19, kar jih glede na število prebivalcev uvršča na četrto mesto med evropskimi državami (pred njo so Španija, Velika Britanija in Italija), na svetovni lestvici pa na 11., to je le eno mesto za ZDA, ki s skoraj 190.000 smrtmi sicer ’vodi’ na seznamu držav po absolutnem številu žrtev covida-19.

A kljub številnim kritikam, ki so jih bili deležni doma in v tujini, je svetovna zdravstvena organizacija WHO pred kratkim pohvalila njihov način borbe proti pandemiji. Brez vnovičnega zapiranja, torej, svet se ne more in ne sme več ustaviti, kot se je ustavil to pomlad. A pozor! Švedi se ne sprenevedajo, da virus ne obstaja in da so ukrepi nesmiselni. Nasprotno. Virus so sprejeli, ga priznavajo in se v skladu s tem tudi vedejo. Brez zapovedi in prepovedovanja ter posledično tudi brez (nesmiselnega) upiranja, kot ga zaznavamo v Sloveniji, kjer, kot je v pogovoru za našo spletno stran dejal mikrobiolog dr. Alojz Ihan, se zdi, da je cela družba v puberteti.