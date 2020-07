PRENOS V ŽIVO: Že tretji dan zapored 19 potrjenih okužb. Kacin: Gre za znana žarišča

Vlada je objavila uradne podatke za četrtek. Opravili so 1012 testiranj in potrdili 19 novih okužb. Hospitaliziranih je 19 oseb, ena oseba je na oddelku za intenzivno terapijo, eno osebo pa so izpustili iz bolnišnice. Umrl ni nihče. Hojs je sporočil, da od 20. julija lahko v Slovenijo vstopate na vseh mejnih prehodih, četudi vam bo ob vstopu izročena karantenska odločba.

