PRENOS V ŽIVO: V četrtek 959 okužb z novim koronavirusom

V Sloveniji smo v četrtek potrdili 959 okužb z novim koronavirusom. Skupno so opravili 12.904 testov. Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 bosta sodelovala dr. Simon Slokan, glavni inšpektor, Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport, in zamejski Slovenec Damijan Terpin o izkušnjah glede šolanja otrok v času epidemije v Italiji. Od 11. ure spremljamo v živo.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO icon-clock 11:20 Umrlo je 11 oseb Včeraj je umrlo 11 oseb s covid-19. icon-clock 11:16 Še vedno se nahajamo v rdeči fazi Bolnišnično oskrbo zaradi covida-19 danes potrebuje 988 ljudi. Izpolniti moramo še drugi kriterij, da bi prešli v oranžno fazo. icon-clock 11:07 Razmere v Splošni bolnišnici Celje icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-clock 11:05 Stanje hospitaliziranih v UKC Ljubljana UKC Ljubljana sporoča: Ko pomislite, da bi odnehali, se spomnite, koliko volje, odrekanja in truda smo potrebovali, da smo prišli do sem, kjer smo zdaj. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-clock 10:55 Novinarska konferenca ob 11.uri Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju bosta sodelovala dr. Simon Slokan, glavni inšpektor, Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport, in zamejski Slovenec Damijan Terpin o izkušnjah glede šolanja otrok v času epidemije v Italiji.