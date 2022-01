V četrtek naj bi potrdili več kot 16500 okužb

Po naših informacijah so včeraj do polnoči v Sloveniji potrdili 16566 okužb. To je 6706 okužb več kot pred enim tednom, ko jih je bilo 9860. Številka bo po vsej verjetnosti še narasla.

Po naših informacijah naj bi danes znova potrdili visoko število okužb z novim koronavirusom. Do polnoči so v laboratorijih potrdili že več kot 16500 okužb, in sicer 16566. Uradne podatke še čakamo. icon-expand Testiranje v Stanežičah FOTO: Luka Kotnik Spomnimo Da skokovit porast okužb ne bi povsem ohromil gospodarstva, je trajanje izolacij po koronavirusni okužbi je od ponedeljka ob določenih pogojih mogoče skrajšati z deset na sedem dni. Posamezniki tako 24 ur pred zaključkom izolacije ne smejo imeti vročine in drugih zdravstvenih težav, sedmi dan pa morajo opraviti hitri test na koronovirusno okužbo, izvid katerega mora biti negativen. PREBERI ŠE 'Sedmi dan izolacije večina ljudi še vedno pozitivnih na koronavirus' Po besedah predstojnice infekcijske klinike Tatjane Lejko Zupanc je večina okuženih s koronavirusom sedmi dan izolacije ob opravljenem hitrem testu sicer še vedno pozitivnih, zato izolacije predčasno ne smejo prekiniti. Po poročanju medijev podobno beležijo tudi na nekaterih testirnih točkah, kjer izvajajo hitro testiranje.