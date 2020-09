V četrtek naj bi pri nas potrdili rekordnih 108 okužb

Čeprav uradnih podatkov vlade o na novo potrjenih primerih za četrtek, 10. septembra, še ni, so po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah, potrdili rekordnih 108 novih okužb. O tem je prvo poročalo Delo. Število opravljenih testov bo znano, ko Vlada RS objavi uradne podatke. Kot je razbrati iz Covid-19 Sledilnika, je hospitaliziranih 26 ljudi, pet jih je na intenzivni enoti.

Največje do zdaj potrjeno število primerov je bilo 78, in sicer v torek, 8. septembra. Kljub naraščanju pa je treba poudariti tudi, da se je povečalo tudi število opravljenih testov, zato je treba upoštevati tudi delež pozitivnih – v tem tednu smo na primer v treh dneh opravili 6630 testov in s tem potrdili 197 okužb. Delež pozitivnih testov je tako bil 2,97-odstotni.