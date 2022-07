1592 novih okužb, Fafangel zagovarja cepljenje, higieno, maske ...

Sicer pa je premier Robert Golob , kljub naraščanju števila okuženih, zatrdil, da vlada jeseni države ne bo zapirala. Prav tako je dejal, da je dobro, da imamo val poleti, saj imamo po njegovem mnenju na voljo zdaj dve naravni zdravili, to pa sta sonce in morska voda. "Vsi gremo lahko na morje in se tam pozdravimo. Se ne šalim," je dejal Golob v oddaji 24UR Zvečer .

Golobova izjava je na družbenih omrežjih sprožila burne odzive. Medtem ko se nekateri posmehujejo in že odpravljajo na morje, namesto v bolnišnice, pa je epidemiolog in predstojnik centra za nalezljive bolezni NIJZ Mario Fafangel kot odziv predstavil svoje močno epidemiološko stališče glede na situacijo. Kot je zapisal, bi se cepiti morali vsi, še posebej pa starejši od 60 let. Ob simptomih je pomembno testiranje, če smo bolni, pa moramo ostati doma. Fafangel priporoča tudi masko v natrpanih zaprtih prostorih, zdravstvu in domovih za starejše občane. Ne pozabimo na higieno, prezračevanje in aktivnosti na odprtem. Bolezen moramo zdraviti, pri vsem skupaj pa je pomembna tudi solidarnost in skrb za skupnost, je še twitnil Fafangel glede trenutne situacije v zvezi s koronavirusom.