V četrtek 2045 novih primerov okužbe

O spopadanju z epidemijo v Sloveniji bodo danes za javnost skupaj spregovorili predsedniki koalicijskih strank SDS, SMC in NSi, Janez Janša, Zdravko Počivalšek in Matej Tonin. Vlada je na četrtkovi seji podaljšala večino protikoronskih omejitev, tudi zaprtje šol, razen tistih za otroke s posebnimi potrebami. Vrtci bodo še naprej nudili le nujno varstvo, zapirajo se smučišča, v soboto tudi muzeji in galerije, od sobote bodo znova ustavljeni treningi vseh športnikov z izjemo vrhunskih, poklicnih ter reprezentančnih kadetov in mladincev. Se pa denimo odpira medicinska pedikura.