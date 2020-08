V četrtek potrdili 10 novih primerov okužb s koronavirusom

V zadnjih 24 urah so v Sloveniji opravili 753 testiranj na koronavirus in potrdili 10 novih primerov okužb. Umrl ni noben bolnik s covidom-19. Bolnišnično zdravljenje, enako kot v sredo, potrebuje 24 oseb s covidom-19, od tega so štirje na intenzivni negi. Na NIJZ bodo trenutno epidemiološko sliko v Sloveniji predstavili na izjavi za javnost, ki jo bomo ob 12. uri v živo prenašali na naši spletni strani.

V četrtek so v Sloveniji opravili 753 testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 10, je vlada sporočila prekTwitterja. Bolnišnično obravnavo potrebuje 24 bolnikov s covidom-19 (enako kot včeraj), od tega štirje intenzivno nego (eden več kot včeraj). V četrtek ni umrl noben bolnik s covidom-19, eno osebo pa so iz bolnišnice odpustili v domačo oskrbo. Po podatkihSledilnika Covid-19 so včeraj po dve novi okužbi zabeležili v občinah Ljubljana, Celje in Cirkulane, po eno novo okužbo pa v občinah Grosuplje, Ivančna Gorica, Velenje in Vipava. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so sporočili, da bodo na temo trenutne epidemiološke slike v Sloveniji ter o trenutnem stanju obolenj spregovorili na izjavi za javnost, ki jo bomo ob 12. uri v živo prenašali na naši spletni strani.