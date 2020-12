V četrtek od 5187 PCR-testov pozitivnih 1363

V četrtek so pristojni opravili skupno 12.423 testov na novi koronavirus. Gre za seštevek PCR-testov in hitrih antigenskih testov. Potrdili so 1783 novih okužb. V četrtek so skupno opravili 5187 PCR-testov, s katerimi so odkrili 1363 okužb. Delež pozitivnih je bil 26,3-odstoten. Ob tem so opravili 7.236 hitrih antigenskih testov in okužbo odkrili v 420 primerih. Delež pozitivnih hitrih testov znaša 5,8 odstotka.

Podatki vlade RS kažejo, da je bilo v četrtek hospitaliziranih 1142 oseb, od tega 201 na intenzivni negi. Iz bolnišnice so odpustili 106 oseb, s covidom-10 pa je umrlo 28 oseb.