V četrtek potrdili 1032 okužb z novim koronavirusom

Sveži epidemiološki podatki kažejo, da so v četrtek v Sloveniji ob 6637 testiranjih potrdili 1032 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo 15,5 odstotka PCR-testov. Opravili so še 27189 HAT-testov. Trenutno je v državi tako aktivnih 11777 okužb z novim koronavirusom.

Podatki so tako nekoliko boljši kot dan pred tem. V sredo je bilo v Sloveniji namreč opravljenih 6432 PCR-testov in potrjenih 1164 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil tako 18,1-odstoten, v torek pa 18,5-odstoten.

Se pa, kot opozarjajo v zdravstvu, razmere v bolnišnicah žal spet zaostrujejo. Hospitaliziranih je 500 covidnih bolnikov, od tega jih 108 potrebuje intenzivno nego. Iz bolnišnic so odpustili 30 oseb. Deset covidnih bolnikov je umrlo. Število vseh hospitaliziranih covidnih bolnikov v UKC Maribor danes znaša 106, od tega je na intenzivnem zdravljenju 21 pacientov. V četrtek so žal umrli 4 pacienti. Skupno število vseh do sedaj odpuščenih covid bolnikov zdaj znaša 1857, so sporočili z UKC Maribor.