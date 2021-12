PRENOS V ŽIVO: V četrtek potrdili 1203 okužbe z novim koronavirusom

Na tiskovni konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 govorijo predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc, vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike Matjaž Jereb, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije in vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ Bojana Beović ter vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje in infektologinja Mateja Logar, so še sporočili iz UKC Ljubljana.

Spregovoril je tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je poudaril pomen povezanosti, dobrosrčnosti in solidarnosti v teh prazničnih časih. Kot je dejal, predsedniška palača že sedem let zapored v sodelovanju z otroci s posebnimi potrebami pripravijo posebne dobrodelne pakete, ki jih namenjajo različnim dobrodelnim organizacijam in inštitucijam po državi, kot so varne hiše, vzgojno-varstvneim centrom, letos pa bodo paket namenili tudi junakom petega nadstropja, je dejal. Ob tem je poudaril pomen takšnih dejanj tudi v času epidemije, kako pomembne so prijazne besede in dobre želje. "V prvi vrsti je tu tudi zdravstveno osebje, ki po svojih najboljših močeh skrbijo za naše zdravje in nam lajšajo bolečine," je dejal.

"Dajmo teh nekaj dni ravnati tako, da bo naše življenje lepše. Navkljub in ravno zaradi razmer v katerih živimo," pravi ter dodaja naj ob tem pomislimo tudi na otroke, ki bodo še dolgo čutili posledice koronakrize. "Pomislimo nanje in poskrbimo, da bodo kljub vsemu ulovili vsaj del brezskrbnega in srečnega otroštva."