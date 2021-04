V četrtek potrdili 1279 novih okužb

V četrtek so pristojni opravili 5198 PCR-testov in potrdili 1279 okužb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je 618 oseb, umrli so trije bolniki s covidom-19. Ob tem so opravili še 20.564 hitrih antigenskih testov, pozitivne pa še dodatno potrjujejo s PCR-testi. V državi imamo 13.911 aktivnih primerov okužb.

Po uradnih podatkih vlade je delež pozitivnih testov v četrtek znašal 24,6 odstotka, kar je manj kot dan prej, ko je bil ta delež 28,5-odstoten. Hospitaliziranih je 618 oseb, od tega jih je 139 na intenzivni negi, kar je deset več kot dan prej. Iz bolnišnice so odpustili 54 oseb, trije ljudje so umrli. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb je 932. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb kljub porastu ostaja pod mejo za prehod v rdečo fazo, ki znaša 1000. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Vlada bo danes odločala o ukrepih, ki bodo veljali prihodnji teden, ko se bo končalo 11-dnevno zaprtje javnega življenja. Po neuradnih informacijah naj bi veljali podobni ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa kot pred velikonočnimi prazniki. PREBERI ŠE Bo policijska ura z naslednjim tednom vendarle odpravljena? icon-expand