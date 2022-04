V četrtek potrdili 1338 novih okužb

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so pristojni v četrtek potrdili 194 okužb z novim koronavirusom manj kot v sredo, ko so našteli 1532 okužb. Ob tem je treba upoštevati, da so ljudje v sredo opravili več testov kot včeraj. V sredo se je s testi PCR testiralo 1284 ljudi, včeraj pa 914. S hitrimi antigenskimi testi se je v sredo testiralo 10.421 ljudi, včeraj pa 8114.

Po podatkih ministrstva za zdravje se v bolnišnicah zdravi 294 oseb, 102 se zdravita zaradi covida, 163 oseb pa je v bolnišnici zaradi drugih bolezni, vendar imajo tudi covid. Na intenzivni negi je 29 okuženih, 17 jih je na omenjenem oddelku zaradi covida, 12 pa jih je okuženih, vendar imajo še druge bolezni. Včeraj so iz bolnišnice odpustili 24 ljudi, umrle pa so tri osebe.