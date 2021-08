V četrtek potrdili 199 novih okužb,

Še pred začetkom novega šolskega leta pa so po več mestih povabili mlade k cepljenju proti covidu-19. Trenutno se lahko proti covidu-19 cepijo starejši od 12 let, za mlajše cepivo še ni registrirano. Sicer pa je z enim odmerkom cepljenih 13,7 odstotka, z dvema pa dobrih 8,4 odstotka mladostnikov, starih od 12 do 18 let.