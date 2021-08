V četrtek potrdili 333 okužb, delež okuženih 13,4-odstoten

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so pristojni v četrtek opravili 2481 PCR- in 25.461 HAG-testov. S PCR-testi so nato potrdili 333 okužb, kar je nekoliko manj kot dan pred tem, s tem pa je nižji tudi delež pozitivnih testov, ki je tokrat 13,4-odstoten.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov tokrat znaša 257 (dan prej 237), 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa je po podatkih NIJZ 139. Trenutno je v Sloveniji aktivno okuženih 2992 oseb.