V četrtek potrdili 4069 novih okužb

Število okuženih je bilo v četrtek višje kot v sredo, ko so potrdili 3829 novih okužb, a je bilo opravljenih tudi več testov. V torek so sicer pristojni prvič po novembru zabeležili več kot 4000 dnevnih okužb. V četrtek so opravili tudi 86.516 hitrih antigenskih testov, ki jih nato potrjujejo z zanesljivejšim testiranjem PCR.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih dveh tednih znaša 1348, povprečje zadnjega tedna pa je 2667. Po njihovi oceni imamo trenutno v državi 28.607 aktivnih primerov okužbe.