V četrtek potrdili 471 novih okužb

V četrtek je bilo opravljenih 3961 PCR-testov in 30.209 hitrih antigenskih testov. Skupaj so potrdili 471 novih primerov okužbe, kar je manj kot dan prej, ko so potrdili 597. Nižji je tudi delež pozitivnih, ki je v četrtek zanašal 11,9 odstotka dan prej pa 12,9 odstotka.

Ob sproščanju ukrepov in poletni turistični sezoni, ki je pred vrati, se povečuje povpraševanje po izvidih, potrdilih in dokazilih o tem, ali smo covid-19 preboleli oziroma ali smo bili cepljeni. Načini, kako priti do takšnega dokumenta, pa so zelo različni. V nekaterih zdravstvenih domovih jih izdajajo brezplačno, drugod je zanje treba plačati 20 evrov. Ponekod potrdila brez težav izdajajo v angleškem jeziku, spet drugje je treba za prevod najeti prevajalca. Vse to zato, ker ministrstvo za zdravje še vedno ni postavilo enotnih pravil – zdravstvene domove tako le poziva, da vsa potrdila izdajajo brezplačno.