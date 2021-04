V četrtek potrdili 860 novih okužb, pozitivnih 20,2 odstotka testov

Vlada je sporočila, da smo v četrtek opravili 4253 PCR-testiranj in potrdili 860 okužb z novim koronavirusom. To pomeni, da je bilo pozitivnih 20,2 odstotka testiranih. Hospitaliziranih je 639 oseb, 152 jih je na intenzivni negi. Umrlo je pet ljudi, iz bolnišnic pa so jih odpustili 50.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v Sloveniji trenutno aktivnih 12.699 primerov okužb.