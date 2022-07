V četrtek potrdili 909 okužb s koronavirusom

Na navadnih oddelkih je bil v četrtek zaradi covida-19 hospitaliziran en bolnik manj kot v sredo, na intenzivni negi pa trije manj.

Skupno je bilo v četrtek na navadnih oddelkih hospitaliziranih 98 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19, kar so trije več kot dan prej. Na intenzivnih oddelkih je s potrjeno okužbo skupno 10 bolnikov, en manj kot dan prej, so na Twitterju zapisali na ministrstvu.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov okužb trenutno znaša 768, kar je 37 več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 435, kar je 21 več kot dan prej, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje.