V četrtek potrjenih 144 novih okužb

Največ okužb v tem tednu smo do zdaj potrdili v ponedeljek, in sicer 181.

V četrtek so pristojni opravili 1771 PCR-testov in 24.581 hitrih antigenskih testov, potrdili so 144 okužb. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v državi aktivno okuženih 1379 oseb.

14-dnevna incidenca znaša 64, sedemdnevno povprečje okužb pa se je zvišalo na 116, še kažejo podatki NIJZ.

S prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 je bilo do zdaj cepljenih 934.931 prebivalcev, polno cepljenih je 825.680 oseb.