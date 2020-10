V četrtek več kot 350 okužb

20 manj pozitivnih testov v četrtek pomeni, da je bilo pozitivnih več kot 350 ljudi, točne številke pa bodo objavili v kratkem. Kacin je prav tako zapisal, da so opravili nekaj več testov, v sredo so testirali 3665 ljudi, v četrtek bo torej ta številka višja. Opozoril je tudi, da bo število okužb v nasednjih dneh še naraščalo, zato je poziva, da si vsi naložijo aplikacijo #OstaniZdrav: "Pazite nase in vse nas, skupaj zmoremo," je še zapisal.