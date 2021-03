V covid-19 skupino se vrača Fafangel, odhajata Rozman in Bitenc

Epidemiolog Mario Fafangel , ki je v javnosti zelo priljubljen, je v preteklosti večkrat izrazil nasprotovanje določenim vladnim ukrepom, kot sta policijska ura in omejitev gibanja na občine, naklonjen ni bil niti hitrim testom. To ni bilo po godu predsedniku vlade Janezu Janši , ki je takrat dejal, da je to le mnenje vršilca dolžnosti in da so v strokovni skupini še "drugi strokovnjaki".

Kljub temu ga novi zdravstveni minister Janez Poklukar želi imeti v svoji svetovalni skupini za covid-19. Spomnimo, ko je bil Poklukar imenovan za novega ministra, so se na strani opozicije porajali dvomi v to, ali bo sploh lahko imel svoje mnenje ali pa bo ravnal tako, kot mu bodo naročili z vrha.

Vodilno mesto bo prevzela infektologinja Mateja Logar

V na novo oblikovani skupini po naših informacijah ostajajo tudi nova predsednica Zdravniške zbornice Bojana Beović, a ne kot vodja – to mesto bo namreč po novem pripadlo infektologinji Mateji Logar – pa tudi nekdanja državna sekretarka na zdravstvenem ministrstvu Simona Repar Bornšek in predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo na ljubljanski medicinski fakulteti Miroslav Petrovec.

Beovićeva je v izjavi za medije potrdila, da ne bo več vodila skupine, tako da ji "ne bo treba več skrbeti za zapisnike in za odgovore ministrstvu". "Vsebinsko pa sodelovanje ostaja enako. Jaz pač izrazim svoje mnenje, ki mora biti strokovno utemeljeno, če vodim skupino ali če je ne," je povedala.

Skupini naj bi se po novem pridružila še naslednja imena: direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Tjaša Žohar Čretnik, vodja Oddelka za intenzivno terapijo na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Ljubljana Matjaž Jereb, predstojnica oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Maribor Nina Gorišek Miksićin nekdanja tiskovna predstavnica UKC Ljubljana Lucija Mak Uhan.

Izključeni Rozman, Bitenc in Lejko Zupančeva

Poklukar pa naj bi iz svoje nove skupine izključil direktorja Klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik Aleša Rozmana in kirurga Marka Bitenca, lastnika Zdravstvenega zavoda Zdravje in Kirurgije Bitenc. Kot smo poročali, je njegov Zavod opravil daleč največ hitrih testov.