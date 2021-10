V covidni bolnišnici v Romuniji izbruhnil požar, umrlo najmanj devet ljudi

Požar je izbruhnil v petek zjutraj na oddelku za intenzivno nego v bolnišnici, kjer zdravijo bolnike s covidom-19. Začasni minister za zdravje Cseke Attila je pojasnil, da se je v času nesreče v bolnišnici nahajalo 113 bolnikov, od tega 10 na intenzivni negi.

Ekipe nujne medicinske pomoči so v bližini bolnišnice namestile mobilno enoto za triažo. Gasilci so iz stavbe evakuirali 50 bolnikov in jih premestili v druge bolnišnice.

Gre že za tretji požar v romunskih bolnišnicah. Konec prejšnjega leta je na oddelku za intenzivno nego v mestu Piatra Neamt umrlo 10 oseb, v začetku letošnjega leta pa so v požaru v covidni bolnišnici v Bukarešti umrli štirje pacienti. Predsednik Klaus Iohannis je takrat pozval k hitri in temeljiti reformi zdravstva in poudaril, da se tovrstne tragedije ne smejo več ponoviti.

Romunski zdravstveni sistem je bil že pred pandemijo v slabem stanju in pod plazom kritik zaradi korupcije in neučinkovitosti. Država je v zadnjih treh desetletjih zgradila le eno bolnišnico, zdravniki in medicinske sestre pa odhajajo na delo v tujino.

V romunskih bolnišnicah se sicer trenutno zdravi 12.100 bolnikov s covidom, od tega jih je 1364 na intenzivnem zdravljenju. V četrtek so v Romuniji zabeležili 12.032 novih okužb, v celotni državi pa primanjkuje intenzivnih postelj. Romunija ima ob tem drugo najslabšo stopnjo precepljenosti v Evropski uniji.