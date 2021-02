V decembru najvišje število umrlih v zadnjih 20 letih v enem mesecu

Presežna umrljivost, torej presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom oseb, umrlih v preteklih letih v istem obdobju, je v lanskem letu v Sloveniji znašala 18,1 odstotka. To pomeni, da je v omenjenem obdobju umrlo za 18,1 odstotka več prebivalcev kot povprečno v letih od 2015 do 2019. Razlika med številom umrlih v posameznem mesecu v letu 2020 v primerjavi s povprečji istih mesecev v letih od 2015 do 2019 je bila največja v mesecu novembru, znašala je 89,2 odstotka, druga največja pa je bila v decembru, ko je znašala 80,9 odstotka.

Še višji je delež umrlih prebivalcev, ki so bili ob smrti stari 75 let ali več. Takih je bilo lani 16.573 oziroma 69,4 odstotka. Razlika med številom umrlih prebivalcev te starosti v letu 2020 v primerjavi s povprečnim številom umrlih pri isti starosti v letih od 2015 do 2019 je bila najvišja v mesecu novembru, ko je znašala 111,6 odstotka in 104,4 odstotka v decembru.

Na ravni statističnih regij je bila razlika v številu umrlih lani v primerjavi s povprečnim številom umrlih od 2015 do 2019 najvišja v gorenjski in pomurski regiji, najnižja pa v goriški regiji.