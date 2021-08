V dobrem mesecu unovčenih 22 odstotkov bonov21, lanskih neunovčenih še 47 odstotkov

Številni boni, ki jih je vlada uvedla za odpravo posledic epidemije v turizmu in za izboljšanje gospodarskega položaja s spodbujanjem potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, ostajajo neunovčeni. Turističnih je bilo tako unovčenih 63 odstotkov, bonov21 pa 22 odstotkov.

Z današnjim dnem je Slovenija vstopila v rdečo fazo epidemije, saj 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev znaša 216. Spomnimo, da mora biti za prehod v rdečo fazo po evropskem semaforju 14-dnevna pojavnost koronavirusa na 100.000 prebivalcev v neki državi več kot 200.

Vlada o zaprtju države za zdaj še ne razmišlja, vse bolj pa zaostruje določene ukrepe, med njimi pogoj PCT. A dokler se še lahko prosto gibamo po državi, lahko unovčimo tudi 'koronske' bone, ki jih je država namenila vsem prebivalcem s stalnim prebivališčem v Sloveniji, da bi pomagala turizmu, gostinstvu in tudi kulturi. A glede na podatke Finančne uprave RS (Furs) je še kar lepo število bonov, ki jih upravičenci niso izkoristili. Od začetka unovčevanja turističnih bonov (od 19. junija lani) do 23. avgusta letos so upravičenci namreč unovčili 63 odstotkov turističnih bonov, kar je 1.309.365 bonov v skupni vrednosti 184.691.273,00 evra. Gre za 51 odstotkov od zneska vseh potencialno unovčenih bonov. "Deleža sta različna, ker nekateri upravičenci bona še niso unovčili v njegovi celotni vrednosti," so pojasnili na Fursu.

icon-expand Od 15 odstotkov bonov21, porabljenih v kulturi, jih je bilo več kot tri četrtine namenjenih za nakup učenikov in delovnih zvezkov. FOTO: POP TV

Kljub temu da turističnih bonov vsi še niso (in jih najbrž tudi ne bodo) unovčili, je vlada letos vsem prebivalcem s stalnim prebivališčem v Sloveniji namenila še nove bone, njihovo možnost koriščenja pa razširila – poleg turizma še na kulturo, gostinstvo in šport. Od začetka unovčevanja bonov21 (od 16. julija letos) do 23. avgusta je bilo unovčenih 22 odstotkov bonov, torej 444.746 bonov v skupni vrednosti 31.479.978,58 evra ali 17 odstotkov od zneska vseh potencialno unovčenih bonov. "V mesecu dni je na dan povprečno unovčenih več kot 10.000 bonov21. V zadnjih dneh je na dan unovčenih več kot 15.000 bonov21. Največ novih bonov (BON 21) je bilo doslej unovčenih za vikend med 14. in 15. avgustom in vikend med 21. in 22. avgustom. V 24 urah je bilo unovčenih 19.006 bonov v skupni vrednosti 1.339.800 evrov (povprečno 70 evrov na bon)," so pojasnili na Fursu. V dobrem mesecu dni je bilo največ bonov21, 45 odstotkov, uporabljenih v turizmu, 34 odstotkov v gostinstvu, 15 odstotkov v kulturi in 6 odstotkov v športu. Od 15 odstotkov bonov21, porabljenih v kulturi, jih je bilo več kot tri četrtine namenjenih za nakup učenikov in delovnih zvezkov.

Vrednost bonov

Turistični bon – 200 evrov (oseba, ki je bila na dan 13. marec 2020 polnoletna, in tudi vse osebe, ki so do konca leta 2020 dopolnile 18 let) – 50 evrov (vse ostale osebe)

BON21 – 100 evrov (oseba, ki je bila na dan 30. junij 2021 polnoletna, in tudi vse osebe, ki so do konca leta 2021 dopolnile 18 let) – 50 evrov (vse ostale osebe)