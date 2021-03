V Beogradu v vrstah za cepljenje številni tujci, tudi Slovenci

Ne gneča na mejah ne dolgo čakanje v vrsti za cepljenje ni odvrnilo številnih državljanov Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije, Črne gore, Albanije, Hrvaške, Madžarske, Slovenije in tudi širše, da so se ta vikend odpravili v Beograd.

Tudi Stefan iz Češke, sicer po rodu iz BiH, je ta vikend z dekletom prišel v Beograd. "Seveda, da je treba izkoristiti možnost cepljenja. Samo zaradi tega sva prišla iz Češke," je dejal za portal Nova.rs. Mnogi so si že prej zagotovili termin in se prijavili prek srbske eUprave, veliko pa jih je prišlo "na srečo". Postavili so se v vrsto in nekateri tudi dve uri čakali, da so se lahko cepili.

Tujci, ki v svojih državah še dolgo ne bi prišli na vrsto za cepljenje, puščajo tudi sporočila v knjigi zahval. Med njimi denimo Jože iz Ljubljane, ki je zapisal: "Hvala za cepivo. Odlično organizirano."