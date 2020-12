V domovih za starejše in zdravstvenih zavodih nadaljujejo s cepljenjem

V Sloveniji se je množično prostovoljno cepljenje s cepivom ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha začelo v nedeljo. V prvi pošiljki je bilo 9570 odmerkov, večino so jih že porabili za cepljenje stanovalcev ter najbolj izpostavljenih zaposlenih v domovih za starejše in zdravstvu, ki še niso preboleli covida-19.

Ponekod pa bodo cepili tudi danes, predvsem zaradi zaposlenih, ki jih med vikendom ni bilo na delovnem mestu, je v nedeljo ob začetku cepljenja napovedala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne.

Iz prve pošiljke cepiva je bilo sicer 550 odmerkov namenjenih v bolnišnice z intenzivnimi enotami za covidne bolnike. Prva cepljenja zaposlenih so v nedeljo že opravili tako v ljubljanskem kot mariborskem univerzitetnem kliničnem centru.

Potem ko je velika večina držav člani EU cepljenje proti covidu-19 tako kot Slovenija začela v nedeljo, pa bodo nekatere prve prebivalce cepile šele danes. Kampanji cepljenja s prvim v EU odobrenim cepivom Pfizerja in BioNTecha se tako pridružujejo še v Belgiji, Luksemburgu, na Portugalskem in v Latviji. Kot zadnja bo 8. januarja začela cepiti Nizozemska. Vse članice EU so sicer v prvi sobotni pošiljki prejel po 9750 odmerkov cepiva.

Slovenja medtem do konca leta pričakuje še novih 6825 odmerkov cepiva, zatem pa po 16.575 odmerkov vsak teden v naslednjem letu. Ob registraciji cepiv še drugih proizvajalcev bi se nato lahko dinamika stopnjevala in pristojni pričakujejo, da bi do konca julija oz. avgusta cepili tudi do 1,2 milijona ljudi.

V nekaterih krajih po Sloveniji pa bo tudi danes na voljo brezplačno množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi na okužbo z novim koronavirusom, ki se je v večjem delu države začelo že v prejšnjem tednu. Zanimanje ljudi je bilo precejšnje. V tem tednu bodo na vrsto med drugim prišli prebivalci primorsko-notranjske regije in Bele krajine.

Občanke in občani, ki se želijo testirati, morajo s seboj imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Na odvzem brisa se ni treba posebej naročati.