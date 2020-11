V kratkem hitro testiranje vseh, ki delajo v domovih za starejše

So pa skrb vzbujajoče številke o umrlih. Samo včeraj je umrlo 24 stanovalcev domov, ki so bili pozitivni na testu za novi koronavirus. Skupno jih je v drugem valu umrlo že 580.

Za dodaten kader v domovih za starejše je država po besedah Ribičeve za zdaj zagotovila dodatnih 26 milijonov evrov, pri čemer nove zaposlitve potekajo ne glede na kadrovske normative. "Bolj kot da zdaj spreminjamo kadrovske normative, je namreč pomembno, da je denar zagotovljen in da lahko domovi zaposlujejo delavce, ki jih potrebujejo," je dejala. Težava po njenih besedah pa je, da primanjkuje usposobljenih delavcev. Te iščejo tudi med nezaposlenimi.

Da bi lahko domovi dobili še dodaten kader, bodo na ministrstvu po besedah Ribičeve zagotovili, da bodo prihodnje leto merila za delo prek javnih del bolj sproščena in da bodo lahko zaposleni prek javnih del opravljali tudi naloge, ki jih do zdaj niso mogli. Zaposlenim v domovih za starejše je poleg dodatka, ki jim pripada v času epidemije, zagotovljeno tudi dodatno plačilo, če delajo v rdeči ali sivi coni, je povedala.

Testiranje vseh, ki delajo v domovih za starejše

Da bi v prihodnje bolje zajezili širjenje virusa v domovih, bo ministrstvo za zdravje po dogovoru z ministrstvom za delo v najkrajšem času izdalo odredbo za hitro testiranje vseh, ki delajo v domovih za starejše občane.

Kot je povedala Ribičeva, so vse ključne podrobnosti glede hitrega testiranja v domovih za starejše dogovorili na torkovem sestanku predstavnikov ministrstva za zdravje in ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Hitro bodo testirali vse, ki delajo v DSO, in sicer tako zaposlene kot prostovoljce, upokojene delavce in študente. Podrobnosti o tem, kdo bo opravljal testiranja, kdaj in kateri testi so primerni, bodo po besedah Ribičeve določene v sami odredbi.

Ena tretjina domov, ki ima dovolj kadra, bi lahko po njenih besedah testiranja izvajala sama, vsi ostali domovi pa jih bodo lahko izvajali s pomočjo zdravstvenih domov ali posebne mobilne enote.

V slovenjgraškem domu starostnikov znova okužbe med zaposlenimi

Potem ko so v slovenjgraški enoti Koroškega doma starostnikov, v kateri je covid-19 do zdaj prebolela več kot polovica stanovalcev, že ukinili sivo in rdečo cono, so s ponedeljkovimi testiranji ugotovili kar 27 novih okužb med zaposlenimi v institucionalnem varstvu in pri izvajalcih storitve pomoč na domu v občinah Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec.

Sodelavce so testirali s PCR-testi, in številka okuženih je vse presenetila, je danes za STA dejala vodja slovenjgraške enote Koroškega doma starostnikov Marjana Kamnik. Vse okužene, ki po njenih navedbah ne kažejo znakov okužbe, so umaknili iz delovnega procesa. V domu starostnikov v Slovenj Gradcu so delo znova organizirali v 12-urnem delovniku, v delo bodo vključili tudi dijake zdravstvene šole.

Storitev pomoči na domu pa bodo začasno izvajali le v omejenem obsegu oz. le pri tistih uporabnikih, ki nimajo možnosti pomoči svojcev, je navedla Kamnikova. Imajo pa tudi eno potrjeno okužbo z novim koronavirusom med stanovalci doma. Okužena stanovalka je tako zdaj v rdeči coni v domu in se po besedah Kamnikove dobro počuti.

Sicer pa se, kot je še dodala vodja slovenjgraške enote, življenje v domu za stanovalce normalizira, med drugim izvajajo fizioterapijo, animatorji pa jim pomagajo pri stikih s sorodniki prek elektronskih povezav.

V rakičanskem domu starejših manj okuženih, v gornjeradgonskem menda malo okužb

V treh enotah Doma starejših Rakičan se je število okužb z novim koronavirusom zmanjšalo, še vedno pa je skupno okuženih 96 varovancev in zaposlenih. V Domu starejših Gornja Radgona o številkah nočejo govoriti, vendar okužb naj ne bi bilo veliko, razmere pa se umirjajo.

V matični enoti doma v Rakičanu se okužbe širijo, vendar počasneje, po torkovih novih okužbah se je danes skupno število okuženih stanovalcev spet zmanjšalo zaradi izteka obdobja izolacije in umika iz rdeče cone v belo cono. Kot pravi direktor Zoran Hoblaj, je v matični enoti okuženih 58 stanovalcev in 17 zaposlenih ter še štirje zaposleni iz službe pomoči na domu.

V enoti Centra za starejše v Murski Soboti se je stanje umirilo, ena okužena stanovalka je v bolnišnici, en zaposlen pa doma v izolaciji. V enoti je bela cona, začeli so tudi na novo sprejemati oskrbovance v skladu s protokoli ministrstva za zdravje.

Umirja se tudi stanje v enoti Elizabeta pri Svetem Juriju, število okuženih se je v torek zmanjšalo, imajo še 14 okuženih stanovalcev in enega zaposlenega. Predvidevajo, da se bodo razmere umirile do konca meseca in da bo nato vzpostavili belo cono ter začeli sprejemati nove varovance. Kot še pravi Hoblaj, izpad kadra nadomeščajo z dodatno zaposlenim lastnim kadrom.