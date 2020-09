V Sloveniji potrdili 43 novih okužb, okužena tudi zaposlena oseba v DSO Šiška

"2. 9. je bila v domu potrjena okužba s koronavirusom pri eni zaposleni osebi," so zapisali na spletni strani Doma starejših občanov Ljubljana Šiška. Dodajajo, da zaposlena oseba ni imela stikov s stanovalci."S sodelavci v enoti ni imela tesnejših stikov, z ostalimi zaposlenimi v domu pa nobenih," navajajo.

V DSO Šiška pravijo še, da so v rednih stikih z epidemiološko službo NIJZ, kjer ocenjujejo, da je možnost prenosa okužbe minimalna, zato nikomur ni bila odrejena karantena. "Zdravstveno stanje zaposlenih in stanovalcev redno spremljamo," zagotavljajo, hkrati pa pozivajo obiskovalce doma, da dosledno upoštevajo protokol obiskov v času koronavirusa in se držijo omejitev.

Kot smo poročali včeraj,je bilo v Sloveniji nazadnje potrjenih 47 novih okužb, umrl ni nihče. Okužbe z novim koronavirusom pa se vse bolj širijo tudi po slovenskih vrtcih in šolah. Predstavljajo tudi vse večji organizacijski problem. V prvem tednu pouka so okužbe potrdili v več vrtcih, šolah in dveh gimnazijah. Razredi, kjer so potrdili okužbe, praviloma ostajajo doma in pouk nadaljujejo od doma, prostore pa so temeljito razkužili.