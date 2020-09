V nedeljo opravili 909 testiranj in potrdili 39 novih okužb

Iz doma starejših v Črni na Koroškem znova poročajo o porastu okužb s koronavirusom: potrdili so jih pri skupno 45 stanovalcih in 16 zaposlenih. V Pegazovem domu starejših v Rogaški Slatini je okuženih 25 stanovalcev in šest zaposlenih, en stanovalec je konec tedna umrl. Nove okužbe beležijo tudi v DSO Ljubljana – Šiška, na mežiški osnovni šoli pa so zaradi okužbe pri kuahrici do nadaljnjega odpovedali šolska kosila.

V nedeljo so ob 909 opravljenih testih potrjenih 39 okužb z novim koronavirusom, dva bolnika sta umrla, je prek Twitterja sporočila vlada. V CUDV Črna na Koroškem okuženih 45 stanovalcev CUDV Črna na Koroškem FOTO: Google Maps V Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem je danes število okuženih z novim koronavirusom poraslo na 45 uporabnikov in 16 zaposlenih, je za STA povedala direktorica centra Dalja Pečovnik. Konec tedna so v organizacijski enoti Peca na dislocirani lokaciji v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Mežica vzpostavili rdečo cono, kjer so namestili vse okužene uporabnike iz centra z namenom, da zagotovijo ustrezne pristope in da lažje obvladujejo zadeve, je pojasnila Pečovnikova. Trije uporabniki centra so po njenih navedbah na zdravljenju v bolnišnici, a je njihovo zdravstveno stane stabilno, večina okuženih uporabnikov pa ima lažje simptome okužbe, nekateri so celo brez kakršnih koli znakov bolezni. CUDV Črna, v katerem prebivajo osebe z motnjami v duševnem razvoju, s svojimi z dislociranimi enotami in dnevnimi centri skrbi za okoli 300 uporabnikov in ima okoli 250 zaposlenih. PREBERI ŠE Vstop v Slovenijo brez karantene za tiste, ki predložijo negativen test Nove okužbe tudi v Pegazovem domu in DSO Ljubljana–Šiška V Pegazovem domu pa so imeli konec tedna med stanovalci tri nove okužbe, je za STA povedala direktorica Pegazovega doma Kristina Kampuš. V rdeči coni doma je nameščenih 17 okuženih stanovalcev, trije se zdravijo v bolnišnici. V Pegazovem domu imajo 130 stanovalcev, od tega se dva že nekaj časa zdravita v bolnišnici, zaposlenih pa je 75 oseb. Okužbo so zabeležili tudi v Domu starejših občanov (DSO) Ljubljana – Šiška. "V petek, 25. 9. 2020, je bila potrjena okužba s covidom-19 pri eni zaposleni osebi in v soboto, 26. 9. 2020, pri enemu od stanovalcev. Takoj smo vzpostavili kontakt z epidemiološko službo NIJZ," so zapisali na njihovi spletni strani. Na OŠ Mežica zaradi okužbe pri kuharici odpovedali šolska kosila Na mežiški osnovni šoli pa so za ta teden odpovedali šolska kosila, saj so okužbo s covidom-19 potrdili pri eni od tamkajšnjih kuharic, je sporočilo vodstvo šole.