V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah brez dodatnih okužb

V šmarskem domu, ki se je v prvem valu epidemije novega koronavirusa spopadal z več okužbami med stanovalci in zaposlenimi, so danes zjutraj odvzeli brise pri 33 zaposlenih, ki so imeli v zadnjem mesecu kakršnekoli kontakte s stanovalko, ki je potrjeno okužena. Rezultate pričakujejo zvečer, je povedala direktorica doma Gordana Drimel.

Okužena stanovalka je bila premeščena na infekcijsko kliniko, njeno stanje je bilo po sobotnih podatkih zdravnikov resno zaradi osnovnega obolenja, novih podatkov o njenem stanju direktorica nima. Je pa povedala, da ni znano, kdaj in kje se je okužila z novim koronavirusom. V zadnjem mesecu je sicer bila stanovalka trikrat obravnavana v zdravstveni ustanovah.

Kot je direktorica še zapisala v sobotnem sporočilu za javnost, je bila stanovalka v petek napotena na sprejem v bolnišnico zaradi zdravstvenih težav, ki sicer niso kazale na okužbo s koronavirusom. Ob rutinskem testiranju na novi koronavirus pa je izvid pokazal pozitiven rezultat.

Že v petek zvečer so v domu izvedli vse predvidene protokole. Stanovalke, s katerimi je bila nameščena v sobi, so bile čez noč premeščene v sivo cono, prav tako je v sivo cono spremenjen celoten negovalni oddelek, kjer je stanovalka bivala.

Po navodilih epidemiološke službe so stanovalci nameščeni v svojih sobah, odpovedani so vsi obiski pri stanovalcih in vse skupinske aktivnosti, uvedeno je še dodatno poostreno spremljanje zdravstvenega stanja tako pri stanovalcih in zaposlenih ter takojšnje jemanje brisov.

Že v petek zvečer se je sestal domski krizni štab, prav tako so bile obveščene pristojne institucije ter ministrstvi za zdravje in za delo. Glede na izide testov se bo aktivirala rdeča cona, so še napovedali v domu.