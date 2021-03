V drugem valu epidemije so se podjetja redkeje odločala za delo od doma

Če so v prvem valu delodajalci svoje zaposlene množično pošiljali na delo od doma, so se v drugem, ko smo beležili tudi po več tisoč okužb dnevno, za to odločali redkeje. Na začetku novega, tretjega vala stroka spet poziva k delu od doma. Delovna okolja namreč precej vplivajo na širjenje virusa, zato naj se, če se le da, delo spet opravlja na daljavo. Takšna oblika dela je najverjetneje naša nova realnost, ki se ji uspešno prilagajamo, a hkrati skriva tudi nekatere pasti, opozarjajo delodajalci.

